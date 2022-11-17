В псковском лицее №8 на зимних каникулах пройдёт замена старых окон

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В многопрофильном правовом лицее №8 в Пскове заменят старые окна на зимних каникулах. Об этом на приёме граждан у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил глава города Борис Елкин, передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

В школе замене подлежат 119 окон. Чтобы осуществить замену всех, необходимо около 400 тысяч рублей.«Фрамуги огромные, открываем их проветривать - и страшно, что стекло вывалится. Представляете, какая обстановка, какая ситуация, — сообщила посетительница.

«Жалко детей, на самом деле, хотим учиться. Но в классе либо жарко, душно, либо зимой очень холодно наоборот. Помогите нам, пожалуйста», — попросила заявительница.

Глава города сообщил, что замена рам начнется уже на зимних каникулах, однако это будет выборочно. После этого, окна будут заменены везде, где потребуется.