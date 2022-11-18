Около 200 семей во Пскове получат новое жилье

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В Пскове 198 семей ждёт переезд из ветхого жилья в новые квартиры в сентябре следующего года. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил заместитель гендиректора группы компаний «Луг» Олег Товстик.

«В Пскове строится многоквартирный жилой дом в рамках муниципального контракта для расселения псковичей из ветхого и аварийного жилья. Квартир будет 198. Уже в сентябре 2023 года в дом смогут въехать новосёлы», — сообщил он.

Сейчас специалисты работают над седьмым этажом здания, планируется, что их всего будет 10. «В марте приступим к отделочным работам внутри дома. Отделка будет сделана под ключ. Строительство началось в июле», — поделился Олег Товстик.

Сегодня, 18 ноября на объект приехал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Планируется, что в будущем в Пскове появится ещё ни один такой дом, предназначенный для расселения аварийного фонда.