«Я думал, это декорации какие-то»: Псков приятно удивил стенд-ап комика Сергея Орлова

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20 ноября в Пскове прошёл концерт резидента Stand-Up Club #1 Сергея Орлова. Молодой стенд-ап комик знаком зрителю по участию в шоу «Вечерний Ургант», «Стендап на Paramount Comedy» и «22 комика». В Псков он приехал с новой сольной программой «Что-то с чем-то тур».

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Свой концерт Орлов начал с рассказа о прогулке по Пскову. Он признался, что почувствовал себя в фильме «Шоу Трумена», где главный герой только в конце фильма узнает, что он находится в сериале, а все вокруг ненастоящее.

«Я думал, это декорации какие-то. Нигде очередей нет. Вы вообще знаете, что такое очереди? А вообще, Псков очень интересный город. Тут очень много церквей. Больше всего в мире, ну в России, ну точно на территории Псковской области, – смеётся комик, – Город интересно выглядит. Может, зима началась, но чисто очень. Ходишь, дома, здания, все покрашено. Приятно очень».

Концерт длился два часа. Комик затронул знакомые каждому жизненные истории из детства и современной повседневности. Зал отлично понял артиста и не поскупился на эмоции и аплодисменты.