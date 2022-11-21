Многодетных отцов, мобилизованных из Псковской области с нарушениями, вернут домой

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Ошибочно призванных по частичной мобилизации двоих многодетных отцов и гражданина, имеющего проблемы со слухом, вернут домой. Об этом сообщил в воскресенье, 20 ноября губернатор Псковский области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Рассмотрено представление прокуратуры об отмене решений мобилизационной комиссии муниципального района в отношении сотрудников предприятия, включенного в реестр оборонно-промышленного комплекса. Удовлетворено требование об отмене решения в отношении двух многодетных родителей, которые были мобилизованы», — сообщил глава региона.

Также был поднят вопрос в отношении призванного гражданина, которых имеет проблемы со слухом. Муниципальная комиссия и военный комиссариат не проверили мобилизованного должным образом и упустили эту проблему. «Решение комиссии было отменено, гражданин, как и два многодетных отца, скоро вернутся домой», — заверил Михаил Ведерников.

Ранее губернатор сообщил, что во время частичной мобилизации в области было допущено много ошибок, которые исправляются до сих пор. Сейчас военкоматы начали переходить на электронную базу данных, которая будет более полно отражать всю имеющуюся информацию по призывнику и позволит не допускать впредь серьезных ошибок.