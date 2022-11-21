Вернуть средства за транспортный налог смогут мобилизованные псковичи

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Мобилизованные жители Псковской области, а также приравненные к ним контрактники и добровольцы, которые имеют право получать соответствующую соцподдержку, смогут вернуть средства за оплаченный транспортный налог после 1 декабря. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении в своем Телеграм-канале.

Это касается тех семей, которые уже оплатили транспортный налог до того, как властями было принято решение об освобождении от его уплаты.

Ранее стало известно, что мобилизованных, служащих по контракту и добровольцей уравняли в правах и региональных мерах соцподдержки. Соответствующий указ был подписан губернатором области Михаилом Ведерниковым. С мерами поддержки можно ознакомится здесь.