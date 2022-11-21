Президент наградил четырех псковичей оденом «Родительская слава»

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По указу президента России Владимира Путина четыре псковича получили орден «Родительская слава». Такой указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награды получили Алексей и Наталья Поликарповы. Кроме того, ранее семейная пара была награждена медалью «Родительская слава Псковской области». В семье воспитывается пятеро детей. У каждого есть свое любимое занятие, кто-то увлекается музыкой, кто-то художественной школой, шахматами или бассейном.

Также к награде представили супругов Георгия и Ирину Мордовцевых. Пара в браке уже 37 лет, у них шестеро детей, которые добились больших успехов в спорте. Старший сын Сергей состоит в футбольной команде «Псков-747», сестры-двойняшки Карина и Кристина являются мастерами спорта по художественной гимнастике.