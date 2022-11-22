Бизнесмены по всей России интересуются франшизой псковского бренда кафе-кондитерской

Фото: Псковское агентство информации

Предпринимателей из других регионов интересует франшиза псковского бренда кафе-кондитерской. Об этом основатель сети кондитерских Михаил Пасько рассказал в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде».

«На данный момент мы работаем исключительно в Пскове. Поступают периодически предложения открыть что-то в других городах либо по франшизе, либо самостоятельно», — поделился спикер. Однако по словам гостя программы, пока есть рост и развитие во Пскове, бизнес будет работает в рамках города.

Михаил Пасько уточнил, что на данный момент в Пскове работают четыре заведения сети. «В последнем нашем кафе на улице Труда, например, сразу три заведения. Так получилось, там открыли кафе «Бистро», «Кулинарию» и «Суши-пиццу», в основном на доставках, но можно приобрести что-то на месте, в кафе, там выставлено меню. Мы растем и двигаемся, скоро увидите от нас какие-то новые истории», — заверил Михаил Пасько.