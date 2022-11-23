Патриарх Кирилл выразил соболезнования о смерти священника Псковского десантного гарнизона

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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью полкового священника 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, клирика храма Святого благоверного князя Александра Невского в Пскове Александра Цыганова.

«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине иерея Александра Цыганова, в боевых условиях выполнявшего свой пастырский долг в войсках Псковского десантного гарнизона», — сообщил патриарх.

Десантники в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фильм «Небесный спецназ», в котором приняло участие Александр Цыганов. Публикацию они посвятили памяти полкового священника.