Слабоморозная погода продолжится в Псковской области до конца ноября

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Небольшие минусовые температуры продержатся в Псковской области до конца ноября. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на руководителя Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По словам синоптика, до конца осени в регионе прогнозируются небольшой мороз, до -5..-6 градусов. А вот 24 и 25 ноября, может потеплеть до нуля градусов. «Хорошего, конкретного потепления пока не видно», — пояснила Тала Нещадимова.

Также отмечается, что в отдельных муниципалитетах или повсеместно может пройти небольшой снег. Причем в южной и восточной областях Псковской области осадкой в виде снега будет больше, нежели на остальной территории. Ветер будет дуть восточных направлений.

«Ветра, достигающего неблагоприятного значения, мы не ожидаем. Но, поскольку это зима и температуры минусовые, то даже тот ветер, который будет, он будет ощущаться», – подытожила руководитель Псковского гидрометцентра.