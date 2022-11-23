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НовостиОбщество23 ноября 2022 13:34

14 человек в Псковской области заболели COVID-19

Источник:kp.ru
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В Псковской области ещё 14 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщил официальный Тelegram-канал Псковской области.

С начала пандемии опасным заболеванием заразились 125 485 человек. За минувшие сутки выздоровели 12 человек, а с начала пандемии вылечилось 123 298 пациентов. За прошедшие сутки не отмечено ни одного летального исхода.

В Пскове заболело три человек, в Великих Луках, Великолукском, Пушкиногорском и Красногородском районах— по два человека. В Гдовском, Невельском, Печорском — один человек.