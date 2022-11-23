Кукольный спектакль «Пётр 1» пройдёт в Пскове 27 ноября

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

27 ноября в честь акции «В музей вместе с мамой», которая приурочена к Дню матери, во Дворе Постникова пройдёт премьера необычного детского кукольного спектакля «Петр I». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Постановка будет показана детским театром «Город Муз». Основной темой спектакля будет жизнь и деятельность Петра I. Постановка будет комедийный, артисты поделятся с ребятами наиболее выдающимися деяниями императора. Например, будет рассказано об основании Санкт-Петербурга, развитии мореплавания, войне со Шведами и о том, как в России появились кофе, картошка, цветы, заграничная одежда и прочее.

Записаться на спектакль и получить более полную информацию можно по телефонам: +78112292260, +79113580816.