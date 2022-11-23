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НовостиНедвижимость23 ноября 2022 14:14

26 ноября улицу Гдовскую в Пскове закроют для транспорта

Источник:kp.ru
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В Пскове будет перекрыто движение по улице Гдовской 26 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

Ограничение движения 26 ноября на улице Гдовской у дома №24 в Пскове связано с проведением дорожных работ. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.

Помимо этого, водителям рекомендуют заблаговременно планировать поездки и искать пути объезда. «При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», — подчеркнули власти города.