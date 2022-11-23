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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:45

Шесть псковских домов остались без тепла из-за утечки

Источник:kp.ru
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В шести домах в Пскове отключили отопление из-за утечки. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в дежурной диспетчерской службе комитета по делам ГО и ЧС администрации города Пскова.

«Отопление было временно отключено. Это была утечка, сейчас все дома включили», — пояснили в диспетчерской службе.

В частности, временно было отключено отопление в трех домах на улице Народной. Однако, несмотря на то, что утечку ликвидировали и отопление включили, жители дома 57 на улице Народной жалуются, что батареи остаются холодными.