Псковская область собрала более 400 тонн гуманитарной помощи для участников СВО

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Свыше 400 тонн гуманитарного груза собрали жители Псковской области для участников специальной военной операции. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества в регионе, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва.

В настоящее время региональный штаб ОНФ и ресурсный центр работают совместно, формируя гуманитарную помощь для военнослужащих и мобилизованных. В скором время из Пскова снова отправят партия весом около 10 тонн. В посылках упакованы спальники, «пенки», средства личной гигиены, продукты длительного хранения, строительные материалы и адресные посылки от родных военнослужащих и мобилизованных.

«В рамках работы регионального штаба «Мы вместе» формируется груз, который мы отправим туда, где сейчас идут боевые действия. Груз предназначен и для гражданских, и для военных», — пояснил руководитель регионального штаба ОНФ, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

По его словам, центр держит связь с руководителями боевых подразделений, что знать, что необходимо бойцам. «Недавно отправляли металлоискатели, тепловые пушки, сейчас будем отправлять насосы для помывочных, газовые баллоны. Недавно со спальными мешками нам помог предприниматель, который купил материалы, из которых наши предприятия сшили мешки. Сейчас к этому подключаются студенты ссузов», — сообщил Виктор Остренко.

Он также подчеркнул, что грузы собираются по целевым запросам и в зону СВО отправляются только необходимые вещи. «Сейчас, например, есть потребность в специализированных палатках для военных. Мы связались с одним из производителей. Думаю, в ближайшее время решим этот вопрос», — подчеркнул Виктор Остренко.

«Сегодня мы принимаем гуманитарную помощь от псковичей. Люди помогают военным обустроить быт, наладить питание. А боевой дух поднимают письма родных, рисунки детей. Хотел бы поблагодарить всех за эту помощь. Все это показывает сплоченность и неравнодушие нашего народа», — поделился военнослужащий Псковского гарнизона.

Волонтер Никита Ратников сообщил, что из Псковской области в скором времени отправят гуманитарный груз. «В коробках у нас консервы, макароны, гигиенические принадлежности, детская одежда. Люди отзываются активно. Приносят псковичи, много всего привозят и из районов Псковской области», — поделился Никита Ратников.

По словам Алеси Михачевой помимо необходимых вещей в список груза на этот раз входят и адресные посылки мобилизованным. «Их приходится открывать, чтобы понимать, что именно отправляем. При людях мы переписываем содержимое, чтобы всё дошло, и в целях безопасности», — пояснила она.