Большинство псковичей успели «переобуть» автомобили до снегопада

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В 2022 году около 80% псковичей успели сменить у автомобилей летнюю резину на зимнюю за первую половину ноября. Об этом стало известно в ходе специального опроса в официальном сообществе «Комсомольской правды в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно данным голосования, 53% опрошенных автомобилистов Псковской области сменили резину с приходом ноября, не дожидаясь заморозков. А вот 31% псковичей опомнились только когда погода сменилась и обрушился снегопад. На сегодняшний день 6% опрошенных автомобилистов ещё не успели «переобуться». При этом 9% заявили, что вообще не нуждаются в этом, так как ездят на «всесезонке».

Небольшие минусовые температуры продержатся в Псковской области до конца ноября. Поэтому сменить резину для тех, кто это не успел сделать – просто необходимо.

Президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич поделился двумя главными правилами безопасности на дороге зимой.