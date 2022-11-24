За стрельбу по автобусу из рогатки пскович отправится в колонию строгого режима

.

Решивший расстрелять автобус с пассажирами из рогатки, пскович отправиться в колонию строгого режим. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, инцидент произошел 29 апреля. Мужчина взял рогатку и выстрелил в автобус, стекло разбилось. Действие он выполнял из салона авто, находящегося у привокзальной площади в Пскове. В этот момент в автомобиле находились и друзья подозреваемого.

В суде мужчину назвали виновным и назначили отбывание в исправительной колонии строгого режима 2 года и 6 месяцев.