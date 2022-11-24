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Пскович получил мотоцикл из Владивостока по «Почте России» за две недели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСПП.

«Это уже пятый мотоцикл, который прибыл в псковский сортировочный центр в этом году. Вес такого транспорта составляет от 250 килограммов, в зависимости от модели», - пояснила Анна Кизяткина, начальник магистрально-сортировочного центра.

Псковичи часто получают крупногабаритные грузы по почте. Это бытовая техника, мебель, запасные части для автомобилей – капоты, бамперы, лобовые стекла и многое другое. Максимальный размер нестандартной посылки, которую можно получить на почте, составляет 300х140х180 см, а максимальный вес — 500 кг.

Такие посылки отправляются в упакованном и опечатанном виде: либо в фабрично-заводской упаковке, которая отвечает установленным размерам вложения и обеспечивает его сохранность, либо в коробках из плотного картона или деревянных (фанерных) ящиках и упакованными в стретч-пленку.

«В услугу "Крупногабаритное почтовое отправление" входит приём, обработка, перевозка и выдача крупногабаритных грузов. Заказать доставку нестандартного груза можно из большинства крупных городов России», - уточнили в пресс-службе.