Псковские товары попали в сотню лучших по России

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По итогам Всероссийского конкурса программы «100 Лучших товаров России» 2022 года лауреатами и дипломантами были признаны девять предприятий из Псковской области, в которых высокую оценку получили 15 товаров. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе правительства региона.

В номинации «Продовольственные товары» победил творог Псковского городского молочного завода и сливочное масло «Пушкиногорское» производителя АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». А также полуфабрикаты из мяса птицы производства компании «Племрепродуктор Назия» и бараночные хлебобулочные изделия АО «Псковский хлебокомбинат».

В номинации «Промышленные товары для населения» победа досталась одежде марок Truvor, Dovmont и Fasti Donici производства Псковской швейной фабрики «Славянка». Лучшими представителями услуг признан ресторан «Трапезные палаты» Северо-Западной инвестиционной компании.

Дипломантом конкурса в номинации «Продовольственные товары» стал майонез «Провансаль» и мягкий сыр Псковского городского молочного завода, а также полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы компании «Племрепродуктор Назия», свинина тушеная от ООО «ПсковАгроИнвест», шпроты производства Великолукской рыбопромышленной компании, а также кондитерские изделия от Псковского хлебокомбината.

В номинации «Промышленные товары для населения» также отметили садовую мебель «Интерлинк» и детскую одежду Truvor и Roderick. Дипломантом конкурса стало кафе «Пироговые палаты» в номинации «Услуги».

Программа «100 лучших товаров России» появилась в 1998 году на базе Академии проблем качества. Её целью было поддержать конкурентоспособность российских товаропроизводителей и простимулировать выпуск ими высококачественных товаров. За время действия программы более 100 товаров производства Псковской области становились ее лауреатами.