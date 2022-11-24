Доставку мотоцикла из Владивостока в Псков осуществила «Почта России»

Фото: пресс-служба Почта России

«Почта России» привезла псковичу мотоцикл прямо из Владивостока. Транспортное средство шло к владельцу в течение двух недель. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УФСПП.

Отмечается, что это был пятый мотоцикл, который был привезён в Псков в этом году. Вес такой посылки от 250 кг и зависит от модели транспортного средства. По словам сотрудников почты, жители Пскова часто заказывают крупногабаритные грузы по почте. Так, может быть доставлена бытовая техника, мебель, запасные части для автомобилей – капоты, бамперы, лобовые стекла и прочее. Необходимо помнить, что максимальный размер нестандартной посылки составляет 300х140х180 см, а максимальный вес — 500 кг.

Такие крупногабаритные товары перемещают в упакованном и опечатанном виде: в фабрично-заводской упаковке, обеспечивающей сохранность изделия или в плотных картонных коробках или деревянных ящиках и упакованными в стретч-пленку.

В услугу «Крупногабаритное почтовое отправление» включён приём, обработка, перевозка и выдача крупногабаритных товаров. Заказать доставку таких товаров возможно из большинства крупных городов России.