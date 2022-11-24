28 ноября на улице Вокзальной в Пскове перекроют движение

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Движение по части улицы Вокзальной в Пскове приостановят с 28 по 30 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

Ограничение движение произойдёт в связи с проведением на участке дорожных работ. Движение будет приостановлено по одной полосе проезжей части улицы Вокзальной в районе здания № 1а/1 ( от улицы 128-й Стрелковой Дивизии в сторону улицы Советской).

Также, временно остановят движения в обратном направлении с 5 по 7 декабря по полосе улицы Вокзальной в районе здания № 1а/1 (при движении от улицы Советской в сторону улицы 128-й Стрелковой Дивизии).

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства. Также водителей просят заблаговременно планировать поездки и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.