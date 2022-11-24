Проект регионального бюджета на 2023 год приняли псковские депутаты

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Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрели и приняли в первом чтении проект бюджета региона на следующий год и на плановый период 2024-25 годов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного парламента.

На сессии депутатами был рассмотрен основной финансовый документ, в нем были утверждены ключевые параметры: доходы, расходы, а также дефицит.«Однако указанные в законопроекте цифры являются предварительными и будут пересмотрены после распределения всего объёма федеральных трансфертов, для чего на следующей сессии депутатам вновь придётся вернуться к первому чтению», – подчеркнули в пресс-службе Псковского областного Собрания.

На сегодняшний момент доходы бюджета Псковской области на следующий год составят 45 миллиардов 12 миллионов рублей, а расходы, в свою очередь, будут составлять 47 миллиардов 98 миллионов рублей. Дефицит, в таком случае, будет равен 2 миллиардам 9 миллионам. Эти показатели рассчитаны без учёта допсредств.

«Обсуждение показателей, рассматриваемых во втором чтении, продолжится в рамках работы согласительной комиссии – в соответствии с региональным законодательством комиссия создана постановлением Собрания», — сообщили в пресс-службе парламента.

В состав комиссии войдут 12 человек: шесть представителей правительства региона и шесть депутатов каждой фракции законодательного органа. Областное Собрание представит Александр Братчиков («Единая Россия»). Также в неё вошли Антон Минаков (ЛДПР), Артур Гайдук («Яблоко»), Пётр Алексеенко (КПРФ), Олег Брячак («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Андрей Маковский («Новые люди»).

От правительства Псковской области в комиссию включили первого замгубернатора региона Веру Емельянов, а также вице-губернаторов Александра Серавина, Татьяну Баринову, Василия Осипова и Нинель Салагаеву и первого замруководителя Аппарата областного правительства Наталью Волкову.

«С правом совещательного голоса в работе согласительной комиссии будет участвовать представитель Ассоциации муниципальных образований Псковской области», – пояснили в пресс-службе Собрания депутатов. Отмечается, что все предложения и правки после второго чтения будут рассмотрены комиссией 2 декабря.