Шипы или липучка: псковский автоэксперт рассказал, какую «зимнюю» резину советует родным

.

Несмотря на то, что большинство псковичей успели переобуть свое авто к зиме, а кто-то сделает это в ближайшее время, автомобилистов вечно терзает вопрос – какой тип «зимних» шин лучше. Президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич рассказал в эфире радио 7 Небо о том, какую резину использует для своей машины и какую советует близким.

Автоэксперт сделал для себя выбор в вечном споре – шипы или липучка. Он объяснил, что первый вариант шин дает преимущество на голом льду, который не часто встречается перед водителями (не более 20% времени на дороге).

По его словам, в основном на дорогах города зимой лежит снег, при этом часто мокрый. Гололед в городе встречается редко. В случае, если на дороге чистый асфальт, шипы не сыграют на руку и увеличат тормозной путь.

«Для себя, для своих родных и близких сделал выбор на хорошую, качественную липучку, – поделился эксперт. – Хорошая липучка – это мой выбор».