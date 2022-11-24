Служащих по контракту в зоне СВО псковичей освободили от транспортного налога

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Депутаты Псковского областного Собрания на ноябрьской сессии приняли закон, который будет освобождать от уплаты транспортного налога военнослужащих, проходящих службу по контракту и принимающих участие в специальной военной операции. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Такая льгота будет распространяется только на один легковой автомобиль за периоды 2021-22 годов. Мерой поддержки смогут воспользоваться и супруги псковских контрактников.

Такая же мера месяц назад появилась в регионе и для мобилизованных граждан. В законе было уточнено, что освобождение от транспортного налога за налоговый период 2022 года предоставляется мобилизованным гражданам только при условии участия в СВО. Также освобождаются от транспортного налога и супруги мобилизованных псковичей.

Отмечается, что сумма выпадающего дохода от введения подобной льготы составит примерно в 119 миллионов рублей в год.