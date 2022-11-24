Псковичи будут платить штрафы за борщевик на участке

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Владельцы земельных участков, которые не будут препятствовать росту борщевика Сосновского, будут привлекаться к административной ответственности. Такая статья появилась в законе «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Штрафы получат землевладельцы, которые не будут проводить мероприятия по уничтожению борщевика.Протоколы будут составляться должностными лицами органов местного самоуправления. Сумма штрафа может составить от двух тысяч до ста тысяч рублей. Граждане, привлечённые к ответственности впервые, заплатят от двух тысяч до трёх тысяч рублей, а вот должностные лица вынуждены будут выплатить от пяти до десяти тысяч рублей. Кроме того, юридические лица получат штраф от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Если привлечение к административной ответственности случается не в первый раз, то санкции ужесточаются. Так, максимальные штрафы будут составлять пять, пятнадцать и сто тысяч рублей в каждой вышеупомянутой категории. Закон вступит в силу через десять дней после дня официального опубликования.

Напомним, борщевик Сосновского — опасное сорное растение, при соприкосновении с кожей человека вызывает сильнейший ожог. Также сорняк не позволяет расти сельскохозяйственным культурам.

От борщевика Сосновского можно избавится несколькими способами:

— химический (опрыскивание гербицидами);

— механический (скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы);

—агротехнический (обработка почвы и посев многолетних трав).