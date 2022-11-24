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НовостиОбщество24 ноября 2022 13:13

Псковский владелец кафе-кондитерских стал участником нового шоу на канале «Пятница»

Источник:kp.ru
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Директор псковских кафе-кондитерских Михаил Пасько решил принять участие в шоу «Теперь я босс», которое проходит на телеканале «Пятница». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

Примечательно, что по условиям шоу Михаил Пасько станет управлять крупной сетью кондитерских с собственным заводом в Санкт-Петербурге, а директор вышеупомянутого кондитерского производства встанет во главе бизнеса псковского предпринимателя.

Завод по приготовлению кондитерских изделий в Санкт-Петербурге с его размахом и уровнем автоматизации производства очень впечатлил Михаила Пасько. А выпуск программы «Теперь я босс» с участием псковича можно будет увидеть 14 декабря.