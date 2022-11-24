Столовая в великолукской школе победила во всероссийском конкурсе

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Столовая в школе № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова в городе Великие Луки победила во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2022». Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Уже не первый год по инициативе Министерства просвещения России проводятся конкурсы школьных поваров. Псковсквую область представляла школа № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова. Это же учебное заведение победило во всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России — 2022».

Теперь великолучане вновь оказались в числе финалистов. Повара столовой успешно прошли конкурс «Кулинарный батл», блицтурнир «Три вопроса от родителей», квест-практикум «Безопасный пищеблок» и поучаствовали в выставке тематических столов «Школьное питание 3.0». Кроме того, конкурсанты приняли участие в научно-практической конференции «Школьная столовая как экосистема здорового питания обучающихся», там поднимались вопросы совершенствования школьного меню и формирования правильного пищевого поведения у детей.

Одна из основных тем конференции: участие родителей в организации горячего питания школьников.«Теперь школа № 6 во главе с директором Натальей Михайловной Любавиной ждёт суперфинала в Москве! Желаю великолучанам только победы!» — подытожил глава города Великие Луки Николай Козловский.