Главе Пустошкинского района объявили импичмент

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Главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявили импичмент. Об этом сообщил корреспондент ПАИ с сессии Собрания района.

Депутаты уже неоднократно высказывали недоверие Светлане Васильковой. В результате было принято решение отстранить главу от должности до истечения срока полномочий.

Светлана Василькова попыталась свести дискуссию к политическому подтексту, сделав вывод, что ей «мстят» за членство в партии «Яблоко».

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