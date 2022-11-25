Псковская школьница победила в номинации всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами»

Фото: работа Вероники Матвеевой

Учащаяся седьмого класса средней школы № 23 в Пскове Вероника Матвеева победила в номинации «Текстовое объяснение слова из гимна России» в категории «Дети в возрасте с 11 до 14 лет включительно» шестого всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вероника Матвеева с помощью своего педагога Ольги Роговской дала объяснение в своей работе слову «достоянье». Напомним, на всероссийском конкурсе представили свои работы 4 350 ребят из 86 регионов России и даже из четырёх иностранных государств. Участники изучили содержание гимна и поработали над творческим проектом, в котором объяснили выбранное слово или словосочетание из гимна.

Победителей выбирало экспертное жюри в составе с преподавателями вузов, деятелями образования, артистами, писателями. Всего было 96 экспертов из разных городов России и 11 членов Почетного жюри.

Организаторами конкурса «Гимн России понятными словами» выступали АНО «Инновационный центр развития детей и молодежи» и Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при поддержке Минобороны РФ, Минпросвещения РФ и Общероссийского народного фронта.