Около 4 тысяч пар в Псковской области вступили в брак в 2021 году

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В 2021 году 3 700 пар из Псковской области узаконили свои отношения в ЗАГСе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковстате.

Впервые вступили в брак 60,2% женщин. Количество представительниц женского пола, уже имеющих опыт в семейной жизни, равняется 39,8 %.

Также стало известно, что в 2021 году в регионе родилось 5051 ребёнок, это на 91 больше, чем за 2020 год. В 2021 году в Псковской области 196 женщин родили детей в возрасте до 20 лет. И восемь представительниц женского пола стали мамами в возрасте 45 лет и старше.

По данным на 1 января 2022 года, в Псковской области проживало 327,8 тысяч женщин, из них 127,1 тысяча относится к категории: женщины репродуктивного возраста от 15 до 49 лет. Они составляют 38,8 % от общей численности женщин региона).