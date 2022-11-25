Великолучане пожаловались на плитку в установленном подземном переходе

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Житель Великих Лук поделился проблемой, с которой столкнулись великолучане после установления нового подземного перехода. Обращение было написано в редакцию Псковского агентства информации.

«Это городская среда XXI века?! Решите проблему: замените скользкую плитку на нескользкую и срочно! А то многие великолучане рискуют встретить Новый год в травматологическом отделении», — написал мужчина в сообщении.

Администрация Великих Лук уточнила, что керамогранитая плитка в переходах установлена по межгосударственному стандарту. «Она изготовлена методом пластического формования и полусухого прессования и предназначена для отделки наружных стен и полов согласно ГОСТ 139996-2019. Сертификат соответствия № RU.ACK. 124.138.01535», — подчеркнули власти города.

Кроме того, администрация сообщила, что над входами в переходы устроены защитные навесы из поликарбонат, чтобы защитить объект от осадков. А в ближайшее время переходы оборудуют и для маломобильных граждан: установят пандусы для детских колясок и подъемные платформы с поручнями.