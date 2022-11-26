Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 ноября 2022 15:40

В центре Пскова откроется Дача Деда Мороза

Источник:kp.ru
.

.

В Пскове планируется создать Дачу Деда Мороза. Откроется она в парке Строителей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении.

«В этом волшебном доме будет обустроено несколько фотозон, проведены образовательные и интерактивные программы. Также там появится необычная и очень красивая деревянная 4-метровая ёлка. Проект будет очень ярким и интересным», – объяснил глава региона и пригласил псковичей к обязательному посещению новой точки притяжения.

Сказочная локация будет доступна для всех с середины декабря и до середины января.