В центре Пскова откроется Дача Деда Мороза

.

В Пскове планируется создать Дачу Деда Мороза. Откроется она в парке Строителей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении.

«В этом волшебном доме будет обустроено несколько фотозон, проведены образовательные и интерактивные программы. Также там появится необычная и очень красивая деревянная 4-метровая ёлка. Проект будет очень ярким и интересным», – объяснил глава региона и пригласил псковичей к обязательному посещению новой точки притяжения.

Сказочная локация будет доступна для всех с середины декабря и до середины января.