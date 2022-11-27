Беспилотники НАТО пытались нарушить границы Псковской области

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В Псковской области зафиксировали попытки нарушить границы региона силами НАТО. Пересечь границу по воздуху пытались военные беспилотники. Об этом во время пленарного заседания третьего псковского медиафорума сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Мы никогда об этом широко не говорили, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотными летательными аппаратами. Всё это «мирное взаимодействие» цвело ещё до начала СВО. Понятное дело, что сейчас всё ещё больше обострилось», — заявил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, Евросоюз не выполнил обязательств перед Псковской области, «цинично обманул» регион и вышел из всех совместных проектов не предупреждая. Долг ЕС перед Псковской областью составил порядка 300 миллионов рублей.

Глава региона упомянул и о дискриминации жителей Псковской области. Весь регион помнит день, когда США ввели санкции по отношению к трем российским военным подразделениям, два из которых имеют отношения к Псковской области: 76-я дивизия, а также 234-й полк. При этом, американцы посчитали, что это разные воинские соединения.

«По всей видимости, западные партнёры проплатили убежавшим псковским деятелям, которые начали публиковать личные данные наших военнослужащих. Когда на Западе продвигали кровавый спектакль в Буче, эти иноагенты с радостью размещали фотографии и Ф. И. О. псковских десантников, обвиняя их в несовершённых преступлениях. Даже если не употреблять термин «предательство» в отношении этих псевдожурналистов (хотя как иначе назвать работу против своих соотечественников), это как минимум полное презрение к презумпции невиновности, к необходимости расследования инцидента», – заключил губернатор.