Псковский университет проводит выставку «Мастера Псковского возрождения»

Фото: пресс-служба псковского государственного университета

Открытие выставки «Мастера Псковского возрождения» прошло в Псковском государственном университете. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе университета.

Мероприятие посвящено 100-летнему юбилею со дня рождения псковского архитектора-реставратора, художника и кузнеца Всеволода Смирнова. Экспозиция в течение года перемещалась между разными площадками Пскова, а в июне даже размещалась в Нижнем Новгороде, где приняла участие в V Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие 2022».

«Символично, что заканчивает свою работу экспозиция в Псковском государственном университете – месте, где готовят будущих специалистов. Культурное наследие – часть нашей жизни, наша гордость, то, что должно быть передано будущим поколениям, и одна из задач выставки в очередной раз напомнить об этом. Возможно, кого-то выставка вдохновит на выбор профессии, но абсолютно точно никого не оставит равнодушным», — поделились организаторы выставки.

На ней представлены материалы из архивов НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева и из частной коллекции А. Л. Катаева.

Выставка будет проводится в течение всего декабря. Экспозиция разместилась на втором этаже главного корпуса ПсковГУ по адресу: улица Ленина, дом 2.