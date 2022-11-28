Военнослужащий из Пскова попал в двадцатку победителей в «Диктанте Победы»

Фот: Псковское агентство информации

В России подвели итоги «Диктанта Победы» и выявили победителей. В числе лучших знатоков истории Великой Отечественной войны оказался и житель Псковской области. Об этом сообщило Псковское агентство информации.

Военнослужащий из Пскова, Козлов Никита, попал в двадцатку победителей «Диктанта Победы». В Москве на всероссийском форуме «Zа Победу!» Никите Козлову вручили диплом и памятные подарки.

Помимо этого, были выявлены и пять региональных победителей. К ним относятся: представитель Росгвардии по Псковской области Мусуков Мухтар, главный бухгалтер Писковской школы Псковского района Принерова Ольга, учитель физкультуры Стругокрасненской школы Епифанова Ольга, ученик Красногородской школы Михеев Данила, учитель Палкинской средней школы Трофимова Светлана. Региональным победителям также вручат дипломы участников и памятные подарки.