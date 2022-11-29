В Пскове проведут проверку по факту внезапной смерти первоклассника

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Информация о смерти ученика первого класса в одной из псковских школ появилась на фоне осенней прививочной кампании от гриппа. О том, виноват ли врач, допустивший мальчика до прививки при наличии противопоказаний, «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В начале ноября ряд СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что в Пскове скончался ребенок якобы после перенесенной в школе прививки от гриппа. Однако эту причину внезапной смерти несовершеннолетнего в здравоохранении отрицают. Ведь 21 октября, когда класс повели на вакцинацию, у медиков была информация об отводе от прививки у данного ребенка.

«Смерть ребенка не связана с вакцинацией. При наличии противопоказаний вакцинация не проводится», – заявили в комитете по здравоохранению.

По данным ведомства, образовательное учреждение также не сообщало о том, что в их стенах произошел какой-либо инцидент. Смерть ребенка наступила вне образовательной организации. Но в связи с фактом скоропостижной смерти ребенка в Пскове планируется провести ряд медицинских комиссий и доследственных проверок.

«Все смерти несовершеннолетних рассматриваются на врачебных комиссиях медицинских организаций и на заседании областной комиссии по анализу смерти. По данному случаю также будут проведены все необходимые проверочные мероприятия», – заключили в Комитете.