Псковская область получит 40 миллионов на улучшение музейных комплексов

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
40 миллионов рублей выделят Псковской области на модернизацию муниципальных музеев в следующем году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Финансирование будет реализовано в рамках национального проекта «Культура – 2023». В программу субсидирования включили 7 музеев:
—Литературно-художественный музей имени писателя И.А.Васильева;
— Бежаницкий районный центр культуры;
— Гдовский музей истории края;
— Музей истории Невеля;
— Краеведческий музей Дружбы народов истории Пыталовского края;
— Краеведческий музей города Великие Луки;
— Военно-исторический музей-заповедник.
Средства пойдут на приобретение оборудования и технического оснащения музейных комплексов.