Псковская область получит 40 миллионов на улучшение музейных комплексов

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

40 миллионов рублей выделят Псковской области на модернизацию муниципальных музеев в следующем году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Финансирование будет реализовано в рамках национального проекта «Культура – 2023». В программу субсидирования включили 7 музеев:

—Литературно-художественный музей имени писателя И.А.Васильева;

— Бежаницкий районный центр культуры;

— Гдовский музей истории края;

— Музей истории Невеля;

— Краеведческий музей Дружбы народов истории Пыталовского края;

— Краеведческий музей города Великие Луки;

— Военно-исторический музей-заповедник.

Средства пойдут на приобретение оборудования и технического оснащения музейных комплексов.