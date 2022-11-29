В Псковской области продолжает увеличиваться спрос на водителей

.

В Псковской области спрос на водителей уже второй месяц подряд не прекращает расти. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

На сегодняшний день в Псковской области имеется около 200 вакансий водителей. За последний месяц спрос на водителей в регионе увеличился на 66% по сравнению с началом осени.«В трети вакансий для водителей предлагается работа вахтой. В данном случае многие региональные компании заходят на местный рынок труда и ищут водителей из Псковской области, предлагая переезд или временное размещение в своих регионах за пределами региона», — сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Подобная кросс-региональная конкуренция за транспортников влияет на местный рынок труда, который испытывает дефицит кадров.«Для примера, на одну вакансию водителя в Псковской области сейчас приходится в среднем 2,4 активных резюме, что говорит о дефиците кадров и нехватке кандидатов для стабильной работы местного бизнеса», — пояснила Мария Бузунова.

Однако, средняя заработная плата, которую за последний месяц предлагали в Псковской области составляет 50 000 рублей. Это на 12 000 рублей меньше, чем в октябре этого года.