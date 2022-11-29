В Псковской области в этом году создали 98 ТОСов

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В Псковской области в текущем году создали 98 территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» сообщила начальник управления по МСУ и территориальному развитию регионального правительства Елена Тимашова.

Елена Тимашова поделилась, что на данный момент в Псковской области располагается 389 ТОСов. Все они находятся в рабочем состоянии и участвуют в каких-либо проектах. Она также уточнила, что до конца 2021 года в регионе насчитывалось только 291 самоуправление, а в текущем году их количество увеличилось на 98.

Как сообщила Елена Тимашова, в первую очередь это связано с грантовой поддержкой.

«Это возможность привлечь дополнительные средства в достаточно дотационные, дефицитные местные бюджеты для того, чтобы решить тот или иной вопрос на конкретной территории. Именно тот вопрос, который нужен непосредственно людям, проживающим на этой территории», – подчеркнула спикер.