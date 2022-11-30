Жители Пскова скупили все билеты на экскурсию «Спустилась ночь»

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Музей закрыл продажу билетов на экскурсию «Спустилась ночь». Псковичи раскупили все билеты на мероприятие, сообщают администраторы объединенного музея-заповедника в своем сообществе «ВКонтакте»

Экскурсия «Спустилась ночь» пройдет 2 декабря в 19:00. Гости музея окунутся в путешествие по одному из залов Картинной галереи при свете свечей.

Музей ранее озвучивал, что количество билетов на данную экскурсию ограничено.

Билеты для жителей региона доступны на экскурсию «Лабиринты музейного квартала» на 3 декабря в 16:00.

Записаться на экскурсию можно по телефону: +78112663311.