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НовостиОбщество1 декабря 2022 6:30

С четырьмя погибшими в зоне СВО офицерами простились в Псковской области

Источник:kp.ru
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В Псковской области состоялись похороны четырех погибших в зоне СВО офицеров. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Простились с нашими героями, погибшими в ходе специальной военной операции. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона.

Псковичи простились гвардии старшим прапорщиком Олегом Тимофеевым, гвардии старшим сержантом Сергеем Стаховым, гвардии старшим сержантом Святославом Степовым, гвардии младшим сержантом Алексеем Мушенковым.