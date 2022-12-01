Псковские депутаты призвали защитить пенсии участников СВО

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На защиту пенсий участников спецоперации встали псковские депутаты. Соответствующую федеральную законодательную инициативу рассмотрят в Псковском областном Собрании. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В поддержку законопроекта, разработанного группой депутатов Государственной Думы во главе со спикером Вячеславом Володиным, выступил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Законопроект касается военнослужащих, которым пришлось возобновить службу уже после выхода на пенсию.

«Возник некий правовой вакуум. Если человек уволился в запас в звании полковника, то пенсию ему рассчитали с учётом этого воинского звания и занимаемой на тот момент должности. Но среди военных пенсионеров есть те, кто в период спецоперации вернулся на военную службу на более низкие должности. Законодательно установлено, что на время службы выплата пенсии приостанавливается, а при возобновлении выплат расчёт пенсии будет основываться уже на меньшем окладе и её размер окажется ниже. Это, конечно, несправедливо», — отметил Алексей Севастьянов.

Законопроект корректирует действующий порядок и определяет размер пенсии военнослужащих, поступивших на военную службу после выхода на пенсию, по большему окладу. Когда предложение рассмотрят на сессии, определит Совет Собрания.