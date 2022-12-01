В школах-интерната Пскова обнаружили фальсифицированную молочную продукцию

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В псковских школах-интерната специалисты нашли фальсифицированные сливочное масло и творог. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ходе проверки состоялось взятие проб сливочного масла и творога в Опочецкой общеобразовательной школе-интернате и Красногородской специальной школе-интернате для детей-сирот. По итогам лабораторных опытов было выявлено, что сливочное масло, творог, произведённые ООО «Сливочная страна», ООО «Крисмар», ООО «Молоко-К», не прошли проверку на соответствие требованиям ГОСТ 32261-2013, ГОСТ 31453–2013 по показателям массовой доли жира, жирно-кислотному составу, а также требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» - бета-ситостерин, капместерин, стигмастерин, массовая доля белка.

В течение 10 дней после информирования производителя о несоответствии его продукции требованиям, предприятия должны подготовить программу мероприятий по предотвращению нанесения вреда здоровью граждан. Соответствующую процедуру они должны согласовать с органом госконтроля.