В псковский противопожарный лесной центр поступила новая техника

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Последнюю за этот год партию новой техники доставили в Противопожарный лесной центр Псковской области благодаря нацпроекту «Экология». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Поставлены 2 седельных тягача производства МАЗ в специальном полноприводном усиленном исполнении и 1 большегрузный трал. В центре есть специальные тралы для перевозки техники, бульдозеров, вездеходов. Тягачи будут задействованы для их перевозки», — написал глава региона в сообщении.

Отметим, что мероприятия национального проекта «Экология» в регионе выполнены на 100%. Реализованы все средства, в сумме составляющие 68 миллионов рублей. На эти деньги было приобретено 3 лесопожарных трактора, 1 большегрузный трал, 1 пожарный автомобиль и 2 седельных тягача. Кроме того, средства пошли на закупку специального оборудование, в числе которого 16 установок высокого давления и несколько десятков стволов для тушения торфсодержащих почв.