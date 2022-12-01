Елочные базары в Пскове начнут работать после 20 декабря

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Оптовая продажа ёлок начнётся в Пскове после 20 декабря. Такую информацию опубликовал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Уже 5 декабря начнётся конкурс на право торговать в Пскове елками. Заявки на него будут приниматься до 13 декабря. А вот открытие точек с елками, предназначенными для продажи, пройдёт уже после 20 декабря.Определено, что главный символ нового года можно будет приобрести в 27 точках в городе. Это уже известные псковичам места в разных районах города.

«Но в этом году мы решили укрупнить торговые площади, чтобы предприниматели смогли сделать красивую экспозицию. Раньше площадь одной точки составляла 9 квадратных метров, а теперь, где это было возможно, две точки объединили в одну», — пояснил глава города.

Согласно традиции в Пскове будут продаваться как ели, так и сосны. Предварительно известно, что метр елки псковичам обойдётся в 500 рублей.