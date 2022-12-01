Организаторы концерта МакSим выступили с официальным заявлением для фанатов из Пскова

.

Певица МакSим экстренно отменила свои концерты в гастрольном туре. Почему звезде пришлось отказаться от выступлений и смогут ли поклонники из Пскова спеть на концерте звезды в БКЗ «Филармония» 6 декабря любимые строчки из песен «Отпускаю», «Трудный возраст» и «Знаешь ли ты», «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы.

Один за одним с гастрольного графика певицы посыпались заявления об отменах концертов. Организаторы мероприятий в Нижнем Новгороде и Вологде сообщили, что звезде экстренно пришлось обратиться к медикам.

В июне 2021 года кумир миллионов девчонок два месяца находилась между жизнью и смертью. Певица стала жертвой новой коронавирусной инфекции. Не секрет, что ковид захватывает самое важное и хрупкое в организме. У Максим болезнь ударила по легким.

Врачи констатировали пневмонию с сильным поражением легких и были вынуждены ввести девушку в медикаментозную кому. Та, которая пела про «Трудный возраст» пережила его в свои 39 лет. В общей сложности Максим пробыла в коме около полутора месяцев.

Легендарная артистка не планировала прощаться с большой сценой и после тяжелейшего восстановления вновь была готова радовать всех своими хитами. Если бы не осложнения, которые вновь и вновь дают о себе знать.

На концерт 6 декабря в Пскове билеты разлетелись быстро. Однако после сообщений об отмене концертов гастрольного тура все не на шутку испугались. Неужели Псков не увидит поборовшую тяжелейшее заболевание любимую певицу Максим и не споет с ней.

Организаторы успокоили поклонников. «Концерт МакSим в Пскове состоится. Артистка восстановилась и продолжает свой тур!».

По словам организаторов концерта, несмотря на вновь пошатнувшееся здоровье певицы, зрителей ждет живое выступление. Она исполнит легендарные хиты, которые так любит публика.

«Мы уже готовы подпевать строки песен, а вы?» , – обратились к псковичам организаторы концерта.