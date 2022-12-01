1 декабря в Псковской области пройдут Алтаевские чтения

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Алтаевские чтения начнутся в Псковской области сегодня, 1 декабря. Мероприятия будут посвящены 150-летию со дня рождения писательницы Маргариты Ямщиковой. Она известна в литературе под псевдонимом Ал. Алтаев. Информацию «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также, чтения приурочены к 55-летию Литературно-мемориального музея Ал. Алтаева. В начале встречи в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова будет показан слайд-фильм «Алтаев−150».

Сегодня ученые, музейные работники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Пушкинских Гор представят доклады о жизни и творчестве писательницы. Участники чтений могут также посетить выставку «Герои книг Ал. Алтаева». Продолжения чтений состоится 2 декабря в Литературно-мемориальном музее Ал. Алтаева, филиале военно-исторического музея-заповедника, расположенного в деревне Лосицы Плюсского района.

Маргарита Владимировна Ямщикова (с псевдонимом Ал. Алтаев) является русской советской писательницей, прозаиком, публицистом, мемуаристом, педагогом и популяризатором истории и культуры. На протяжении 60 лет ее жизнь и творчество имели связь с Псковской землей. Почти за 70 лет писательского труда она написала более 50 жизнеописаний деятелей культуры и искусства. Её героями являются Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Михаил Щепкин, Петр Чайковский и другие.