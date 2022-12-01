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НовостиПолитика1 декабря 2022 14:27

Хотел спасти товарища, но из-за контузии оказался в плену: благодаря обмену «50 на 50», домой вернулся житель Невеля

Источник:kp.ru
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Уроженец Невеля Сергей Казаков вернулся домой после двух месяцев в плену. В битве за Херсон юноша пытался под обстрелами спасти раненного товарища на поле боя, когда его контузило. Очнувшись он оказался в плену.

В плену военнослужий Казаков провел два месяца. Благодаря программе обмена «50 на 50», попал в число пленных, которые вернулись на родину.

Сергею Казакову предстоит реабилитация в стенах военного госпиталя. Но уже сейчас его родные смогли дозвониться до него и узнать, что Сергею больше ничего не угрожает.

Историю о Сергее Казакове покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 20:00.