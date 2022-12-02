В Пскове начался приём заявок на всероссийский конкурс «Курбатов на каждый день»

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Стартовал приём заявок на II Всероссийский конкурс-акцию изобразительного искусства «Курбатов на каждый день». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Поучаствовать в конкурсе предлагают всем желающим в возрасте от 11 лет. Лауреаты и победители в каждой возрастной категории получат дипломами; а каждый участник получит сертификат.

Спецдипломы предусмотрены для самого юного и самого старшего участников конкурса. Помимо этого, подписчики библиотечной группы «ВКонтакте» «Biblioplace - территория псковского чтения» смогут выбрать номинатов на приз зрительских симпатий в каждой возрастной категории.

В конкурсе необходимо изобразить портрет Валентина Курбатова или проиллюстрировать его произведения. Для создания портретов возможно использование фотографий, опубликованных на портале «Кабинет Курбатова» или в других открытых источниках. А провести знакомство с произведениями писателя можно в областной библиотеке имени Курбатова или в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана».

Приём работ будет производится до 12 февраля 2023 года. Председателем жюри конкурса является гендиректор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова, а также председатель Псковской библиотечной ассоциации Вера Павлова. Также в состав жюри войдут специалисты областной библиотеки и приглашенные эксперты.

Результаты конкурса «Курбатов на каждый день» объявят 6 марта следующего года, в годовщину смерти поэта. Целью всероссийского конкурса-акции «Курбатов на каждый день» является сохранение и популяризация литературного наследия писателя, критика, поэта, лауреата Государственной премии РФ Валентина Курбатова.

К задачам мероприятия относится: приобщение общественности к литературному отечественному наследию через произведения Курбатова; популяризация чтения, презентация фондов областной библиотеки и нового библиотечного пространства – кабинета Курбатова. Добавим, что такое название конкурса перекликается с произведением «Пушкин на каждый день».