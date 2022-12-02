В Плюсском районе в 2023 году пройдет День профсоюзов

Фото: Псковский облсовпроф

Подписание соглашения о взаимодействии администрации Плюсского района и Псковского областного совета профсоюзов прошло накануне, 1 декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове»сообщили в пресс-службе регионального облсовпрофа.

На встрече присутствовала глава Плюсского района Наталья Иванова и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. На мероприятии состоялось обсуждение социально-экономической ситуации в Плюсском районе, кроме того, стороны обсудили вопросы коллективного регулирования и систему развития соцпартнёрства.

По словам Натальи Ивановой, администрация района готова оказывать посильную помощь и поддержку развитию профсоюзного движения в муниципалитете. В следующем году в районе отметят День профсоюзов с участием трудовых коллективов.

«Хотелось бы выразить благодарность главе Плюсского района Наталье Ивановой за столь теплый прием и за продуктивную, совместную работу. У нас большой потенциал для совместной работы на благо трудящихся и всего Плюсского района», — заявил руководитель регионального профобъединения Игорь Иванов после встречи.