Псковский спецназ получил госнаграды от Михаила Ведерникова и Александра Гуцана

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручили государственные награды 15-ти бойцам псковского спецназа. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Полпред приехал в Псковскую область с рабочим визитом. Совместно с главой региона он приехал в соединение специального назначения, которое 1 декабря отмечало свое 60-летие. Они возложили цветы к мемориалу, где на гранитных плитах увековечены имена воинов-разведчиков, которые погибли выполняя воинский долг. Михаил Ведерников поздравил личный состав спецназа с юбилеем, а также пожелал успехов и удачи в воинском деле.

Правительство Псковской области передало в подарок подразделению бронемашину «Тигр». «Правительство Псковской области всегда оказывало и будет оказывать поддержку как военнослужащим, так и членам их семей. Можете на нас всегда рассчитывать», – заявил Михаил Ведерников.

После обращений официальных лиц состоялась торжественная церемония награждения. Военнослужащие получили госнаграды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО. Бойцы в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина получили медали «За отвагу», ордена Мужества, медали Жукова и Суворова.